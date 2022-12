Ein zwölfjähriges Mädchen ist nach einem Skiunfall in Fügenberg gestorben. Sie krachte gegen einen Baum.

In Fügenberg im Skigebiet Spieljoch ist eine Zwölfjährige nach einem Unfall gestorben. Das Mädchen war am ersten Weihnachtsfeiertag gegen 16 Uhr die Talabfahrt hinab gefahren. Auf der Hälfte der Strecke verlor die Skifahrerin laut Polizei nach einem Fahrfehler das Gleichgewicht. Sie geriet über den Pistenrand hinaus und prallte gegen einen Baum. Ein Rettungshubschrauber flog das Mädchen in die Klinik nach Innsbruck. Doch dort starb sie an ihren schweren Verletzungen.

