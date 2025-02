Abstiegskampf droht: Darmstadt 98 braucht Trendwende

Trotz der anhaltenden Negativserie von Darmstadt 98 sieht Trainer Florian Kohfeldt dem Zweitliga-Duell mit dem FC Schalke 04 zuversichtlich entgegen. «Wir sind optimistisch, weil wir viele Faktoren auf den Platz bringen, die null Komma null dafür sprechen, dass wir wegbrechen. Insgesamt haben wir eine positive Stimmung in der Mannschaft, es schnellstmöglich drehen zu wollen», sagte Kohfeldt vor der Partie am Sonntag (13.30 Uhr/Sky).

Nach sechs sieglosen Spielen in Serie, von denen fünf verloren wurden, ist das Polster der Hessen zum Abstiegsrelegationsplatz auf fünf Punkte zusammengeschmolzen. Eine Trendwende muss also schleunigst her. «Wir haben zu viele Spiele nicht gewonnen, in zu vielen Spielen nicht gepunktet und wollen diese Phase schnellstmöglich beenden. Und es gibt wenig bessere Gelegenheiten, als dies am Sonntag in so einem Traditionsduell zu tun», erklärte Kohfeldt.

Acht Profis fallen aus

Allerdings hat der 42 Jahre alte Fußball-Lehrer weiter mit großen Personalproblemen zu kämpfen. Gleich acht Profis fallen aus. Immerhin kehrten Fraser Hornby, Sergio Lopez und Oscar Vilhelmsson in dieser Woche ins Mannschaftstraining zurück.

Unabhängig von der Aufstellung brauche es gegen Schalke mentale Stabilität und eine «sehr ordentliche defensive und offensive Struktur», forderte Kohfeldt. Sorgen macht er sich trotz der seit Wochen anhaltenden Misserfolge nicht. «Ich sehe niemanden in der Kabine, der zweifelt. Vielmehr ist weiterhin Selbstvertrauen und Klarheit da», berichtete der Lilien-Trainer.