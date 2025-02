Braunschweig feiert wichtigen 1:0-Sieg über Darmstadt

Eintracht Braunschweig hat einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga gefeiert. Die Niedersachsen gewannen ihr Heimspiel vor 18.714 Zuschauern gegen Darmstadt 98 mit 1:0 (0:0). Durch den zweiten Sieg in Serie verbesserte sich die Eintracht mit jetzt 21 Punkten auf Platz 15. Den entscheidenden Treffer erzielte Lino Tempelmann in der 60. Minute.

Die Gäste aus Hessen setzten nach zuletzt fünf sieglosen Spielen und drei Niederlagen in Serie ohne eigenen Treffer zunächst auf defensive Stabilität, um dann in Umschaltmomenten ihre Chance zu suchen. So hatte die Eintracht deutlich mehr Ballbesitz, aus dem sich aber keine nennenswerten Gelegenheiten ergaben.

Nach 30 Minuten nimmt die Partie Fahrt auf

Nach einer halben Stunde nahm die Partie dann Fahrt auf. Erst setzte der Darmstädter Merveille Papela den Ball an die Latte (33.), dann scheiterte Braunschweigs Rayan Philippe im direkten Gegenzug an Lilien-Keeper Marcel Schuhen.

Auch der Beginn der zweiten Hälfte war zerfahren. Umso überraschender dann die Braunschweiger Führung durch Tempelmann, der mit einem beherzten Linksschuss von der Strafraumgrenze traf. Die Gelb-Rote Karte gegen Jean-Paul Boëtius zwei Minuten nach der Führung spielte den Niedersachsen zusätzlich in die Karten. Darmstadts Schlussoffensive kam zu spät.

Icon Vergrößern Braunschweigs Rayan Philippe (M) setzt sich durch. Foto: Swen Pförtner/dpa Icon Schließen Schließen Braunschweigs Rayan Philippe (M) setzt sich durch. Foto: Swen Pförtner/dpa

Icon Vergrößern Darmstadts Fynn-Luca Lakenmacher (l) im Zweikampf mit Braunschweigs Ermin Bicakcic. Foto: Swen Pförtner/dpa Icon Schließen Schließen Darmstadts Fynn-Luca Lakenmacher (l) im Zweikampf mit Braunschweigs Ermin Bicakcic. Foto: Swen Pförtner/dpa