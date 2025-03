Darmstadt vor Spiel gegen KSC: Magdeburg hängt nach

Der zuletzt in Magdeburg vorgeführte SV Darmstadt 98 hofft gegen den Karlsruher SC auf eine Wiedergutmachung. Die 1:4-Niederlage nach 1:0-Führung am vergangenen Wochenende in der 2. Fußball-Bundesliga macht den Lilien noch zu schaffen.

«Zusammen mit dem Schalke-Spiel waren wir in Summe 145 - 150 Minuten lang aber extrem stabil. Selbst waren wir immer wieder gefährlich. Das soll die Mannschaft mitnehmen», sagte Trainer Florian Kohfeldt vor der Partie gegen den KSC am Freitagabend (18.30 Uhr/Sky).

Lilien in der Tabelle abgerutscht

Aus den vergangenen acht Spielen holte Darmstadt nur 4 von 24 möglichen Punkten und hat als Tabellen-13. lediglich noch sechs Zähler Abstand zum Abstiegs-Relegationsplatz. «Die Karlsruher haben eine sehr reife und erwachsene Mannschaft. Sie verfügen über viele Spieler, die schon lange in der Liga spielen. Zudem haben sie mit Marvin Wanitzek einen absoluten Unterschiedsspieler in ihren Reihen», warnte Kohfeldt.

Zudem punktete der KSC in elf der vergangenen zwölf Gastspiele am Böllenfalltor (sechs Siege, fünf Remis). Bei den Darmstädtern kehrt Clemens Riedel nach einer Gelbsperre zurück, dafür fehlen Fabian Holland, Matthias Bader, Paul Will, Christoph Zimmermann, Kai Klefisch, Oscar Vilhelmsson, Othmane El Idrissi und Philipp Förster. Auch der rotgesperrte Fabian Nürnberger steht weiterhin nicht zur Verfügung.