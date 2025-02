Negativserie gestoppt: Darmstadt besiegt Schalke

Darmstadt 98 hat seine Negativserie von sechs sieglosen Spielen beendet und den FC Schalke 04 mit in den Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga hineingezogen. Die Hessen feierten beim 2:0 (2:0) erstmals seit Mitte Dezember wieder einen Erfolg und zogen in der Tabelle mit 28 Punkten an den Königsblauen (27) vorbei.

Vor 17.810 Zuschauern im ausverkauften Stadion am Böllenfalltor ließ Isac Lidberg mit einem frühen Doppelpack in der 3. und 5. Minute den Bundesliga-Absteiger jubeln. Der Schwede traf zunächst aus 15 Metern ins rechte Eck und kurz danach mit einem überlegten Lupfer. Die Gäste verloren neben dem Spiel auch noch Max Grüger. Der erst zur Pause eingewechselte Mittelfeldspieler saht in der 76. Minute nach einem taktischen Foulspiel die Gelb-Rote Karte.

Schalke enttäuscht in allen Belangen

Schalke musste kurzfristig vier Ausfälle verkraften, was dem Team von Trainer Kees van Wonderen anzumerken war. Die Gäste agierten harmlos und kamen kaum einmal gefährlich vor das Tor der Hessen. Bei einem Pfostenschuss von Lilien-Angreifer Fraser Hornby (21.) hatten sie vielmehr Glück.

Nach dem Wechsel verpasste Grüger den möglichen Anschlusstreffer für Schalke. Seinen Distanzschuss wehrte Darmstadts Torwart Marcel Schuhen ab. Auf der Gegenseite hätten Aleksandar Vukotic und Hornby das Ergebnis für Darmstadt weiter in die Höhe schrauben können.