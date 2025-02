Abwehr-Rotation bei Wehen Wiesbaden gegen Essen

Trainer Nils Döring muss im Heimspiel des SV Wehen Wiesbaden gegen Rot-Weiss Essen seine Dreier-Abwehrreihe umbauen. Der etatmäßige linke Verteidiger Felix Luckeneder fällt gesperrt aus. Für ihn wird Justin Janitzek spielen. «Er hat in den letzten Wochen immer wieder sehr gut trainiert und in den Testspielen der Wintervorbereitung starke Spielleistungen gezeigt. Er hat mein volles Vertrauen», sagte Döring vor der Drittligapartie am Samstag (14.00 Uhr/MagentaSport).

Gegen Essen, das aus den letzten drei Partien sieben Punkte holte, erwartet Döring ein schweres und intensives Spiel. «Sie wirken sehr stabil in ihrer Art Fußball zu spielen, sind eine gute Umschaltmannschaft und gefährlich bei Standards. Wir müssen dagegenhalten und unsere Momente im Spiel finden», sagte er. Die Leistung seiner Mannschaft zuletzt bei der knappen Niederlage in Cottbus stimme ihn aber positiv.