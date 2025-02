Wehen Wiesbaden verkürzt Abstand zur Spitze

Der SV Wehen Wiesbaden hat seine Chance im Kampf um den Aufstieg in der 3. Fußball-Liga gewahrt. Die Hessen gewannen beim SV Sandhausen mit 1:0 (1:0) und haben nun 37 Punkte auf dem Konto. Damit liegt der SVWW weiterhin sieben Zähler hinter dem Relegationsplatz, doch durch die Niederlage der beiden Top-Teams hat sich der Abstand zur Spitze verkürzt. Moritz Flotho (28. Minute) erzielte vor 4.500 Zuschauer im GP Stadion am Hardtwald das einzige Tor.

In einer Partie auf mäßigem Niveau mit wenig Tempo und Durchschlagskraft begannen die Hessen eher verhalten. Sie standen dicht gestaffelt, versuchten es immer wieder mit Seitenverlagerungen. Möglichkeiten konnten sich die Gäste aber erst einmal nicht erarbeiten. Vieles spielte sich zwischen den Strafräumen ab. Flotho nutzte dann die erste und einzige Chance zur Führung.

Nach der Pause blieb Wehen Wiesbaden gegen biedere Gastgeber die spielbestimmende Mannschaft. Doch die Hessen belohnten sich nicht für ihre Bemühungen. So scheiterten Fatih Kaya und Justin Janitzek am Sandhausener Torwart. Die beste Möglichkeit hatte Tarik Gözüsirin, doch auch er brachte den Ball aus einem Meter Entfernung nicht am SVS-Torhüter vorbei.