Studio Babelsberg gratuliert Gerd Nefzer zum Oscar

Die Filmschmiede Studio Babelsberg hat den dritten Oscar-Gewinn für den Spezialeffekte-Künstler Gerd Nefzer gewürdigt. Der Vorstandsvorsitzende der Studio Babelsberg AG, Jörg Bachmaier, sprach von einem großartigen Erfolg für Nefzer und sein Team. «Wir sind stolz darauf, dass dieses herausragende Know-how hier am Standort Babelsberg verankert und weltweit gefragt ist», sagte Bachmaier der Deutschen Presse-Agentur. «Der erneute Oscar-Gewinn zeigt eindrucksvoll, dass deutsches Filmhandwerk auf höchstem internationalen Niveau überzeugt.»

Studio Babelsberg werde sich weiter für ein kreatives Umfeld einsetzen, in dem Talent, Expertise, Innovation und Filmtechnologie «Made in Germany» gefördert würden, sagte der Vorstandschef. Nefzer, der aus Schwäbisch Hall in Baden-Württemberg stammt, gewann die Auszeichnung mit anderen für die visuellen Effekte in «Dune: Part Two». In Potsdam ist das Unternehmen Nefzer Babelsberg GmbH angesiedelt, in Schwäbisch Hall die Nefzer Special Effects GmbH.