Rückhalt für Stadtrat nach Anklage wegen Geheimnisverrats

Nach der Anklage gegen den Darmstädter Stadtrat Paul Wandrey (CDU) wegen Verletzung von Dienstgeheimnissen hat sich Oberbürgermeister Hanno Benz (SPD) demonstrativ hinter den Beschuldigten gestellt. Er teile Wandreys veröffentlichtes Statement, wonach die Öffentlichkeit grundsätzlich nicht nur ein Recht auf Information habe, sondern darüber hinaus bei schwerwiegenden Sachverhalten die Positionierung der politisch Verantwortlichen verlange.

Konkret soll Wandrey im November 2023 Kenntnisse über ein Überwachungsvideo unberechtigt an Medien weitergegeben haben. Er selbst weist den Vorwurf des Geheimnisverrats zurück.

Benz teilte mit, es sei richtig, dass Straftaten auf dem Luisenplatz in der Innenstadt immer mit einer politischen Diskussion über die Videoüberwachung verbunden seien. Der verantwortliche Ordnungsdezernent habe sich hier klar positioniert und er teile das, so Benz. Wandrey sei in seiner Funktion als Ordnungsdezernent seiner politischen Verantwortung nachgekommen, das berechtigte Informationsinteresse der Öffentlichkeit zu erfüllen, teilte die CDU mit.

Das besagte Überwachungsvideo zeigte den tödlichen Angriff auf einen Obdachlosen auf dem Darmstädter Luisenplatz im November 2023. Ein damals 15-Jähriger und sein damals 18 Jahre alter Bruder hatten den Mann nachts in einem Wartehäuschen überfallen. Der Jüngere tötete den Mann danach mit Schlägen und Tritten. Der 15-Jährige wurde im vergangenen Sommer zu einer zehnjährigen Freiheitsstrafe verurteilt – das ist die maximal mögliche Strafe im Jugendrecht.