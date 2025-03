Frühe NBA-Trikots von Jordan und Bryant werden versteigert

Frühe NBA-Trikots der Basketball-Legenden Michael Jordan und Kobe Bryant könnten in New York bald für viele Millionen Dollar versteigert werden. Ein rotes Jordan-Trikot der Chicago Bulls mit der Nummer 23 und ein gelbes Bryant-Trikot der Los Angeles Lakers mit der Nummer 8 könnten insgesamt mehr als 20 Millionen Dollar (etwa 18 Millionen Euro) einbringen, teilte das Auktionshaus Sotheby's mit. Jordan (62) habe das Trikot in den frühen 80er Jahren getragen, Bryant (1978 - 2020) seines Mitte der 90er.

Trikots, Schuhe und andere Erinnerungsstücke aus den Karrieren legendärer Basketballspieler wurden schon mehrfach teuer versteigert. Erst im November hatte ein Trikot, das Jordan in der Meisterschaftssaison 1996/1997 mit den Chicago Bulls bei mindestens 17 Spielen getragen hatte, bei einer Auktion in New York fast fünf Millionen Dollar eingebracht. Wer es erwarb, wurde nicht mitgeteilt.