Ausflugswetter adé: Es wird kühler, wolkig und nass

Ob am Mainufer in Frankfurt, auf der Wasserkuppe in der Rhön oder rund um den Edersee - in Hessen haben die Menschen am Wochenende das warme und sonnige Wetter genossen. Bei Temperaturen von fast 20 Grad zog es am Samstag und am Sonntag viele Spaziergänger, Jogger, Fahrrad- und Motorradfahrer nach draußen.

Das beinahe frühsommerliche Wetter geht jedoch nicht so weiter, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Demnach soll es am Montag zwar noch heiter bis wolkig mit Temperaturen bis 16 Grad sein, sich aber gegen Abend weiter zuziehen. Südlich des Mains ist leichter Regen möglich.

Regen und kühler am Dienstag

In der Nacht zum Dienstag fallen die Temperaturen laut der Vorhersage auf bis zu ein Grad. Am Tag bleibe es wolkig bis stark bewölkt, zeitweise sei Regen möglich. Die Temperaturen erreichen bis zu 15 Grad, im höheren Bergland um neun Grad.

In der Nacht zum Mittwoch wird der Himmel laut DWD bewölkt, etwas Regen ist nicht ausgeschlossen. In den Hochlagen könne es schneien, hier sinken die Temperaturen auf bis zu null Grad. Tagsüber bleibt es bewölkt, die Temperaturen steigen auf bis zu zehn Grad.

In der Nacht zum Donnerstag ist leichter Regen möglich, der im nördlichen Bergland als Schneeregen oder gefrierender Sprühregen fallen könne. Die Temperaturen sinken auf bis minus ein Grad. Es könne glatt werden.