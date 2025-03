VW-Mitarbeiter erhalten Prämie noch einmal ungekürzt

Trotz des Sparkurses bei Volkswagen können die 120.000 Mitarbeiter in Deutschland in diesem Jahr noch einmal mit einer ungekürzten Prämie rechnen. Nach der Bilanzvorlage an diesem Dienstag soll auch dessen Höhe feststehen. In den vergangenen Jahren waren es stets mehrere Tausend Euro, die an jeden Mitarbeiter ausgeschüttet wurden.

Zwar hatten sich IG Metall und Unternehmen kurz vor Weihnachten darauf geeinigt, im Rahmen des Sparkurses auch die Gewinnbeteiligung der Mitarbeiter zeitweise auf Eis zu legen. Das gilt nach Angaben des Betriebsrates aber erst ab 2026. In diesem Jahr gebe es die Zahlung noch einmal ungekürzt, sagte Betriebsratschefin Daniela Cavallo im Februar bei der Betriebsversammlung.

Weniger Gewinn erwartet

Wie hoch die Zahlung ausfällt, ist aber noch offen. Das hängt auch vom Gewinn im Vorjahr ab, den der Konzern am 11. März bekanntgeben will. Europas größter Autobauer hatte seine Prognose für 2024 mehrmals nach unten geschraubt und rechnete zuletzt noch mit 18 Milliarden Euro operativem Gewinn.

Ausschlaggebend für den Bonus der Mitarbeiter ist aber nicht das Konzernergebnis, sondern nur das der Marken VW Pkw und VW Nutzfahrzeuge. Und auch nicht nur im vergangenen Jahr, sondern auch im Jahr davor. Das Rekordergebnis von 2023 fließt damit erneut ein.

VW stockt Bonus nicht mehr auf

Im vergangenen Jahr lag die Prämie bei 4.735 Euro pro Mitarbeiter. Früher war es in einigen Jahren sogar noch deutlich mehr gewesen, weil VW den Bonus meist noch einmal aufstockte. Damit war 2024 Schluss. Auch in diesem Jahr soll es keinen Zuschlag geben auf den sich rechnerisch ergebenden Bonus. Seit 2007 wurden laut Betriebsrat in Summe knapp 80.000 Euro pro Mitarbeiter ausgeschüttet. Allein 2012 und 2013 gab es jeweils mehr als 7.000 Euro.

Ab dem kommendem Jahr müssen sich die Mitarbeiter dann auf deutlich weniger Geld einstellen. Im Tarifkompromiss kurz vor Weihnachten wurde vereinbart, dass 2026 und 2027 nur eine fixe Vorauszahlung von knapp 2000 Euro erhalten bleibt, die bereits im November fließt. Der flexible Rest, der eigentlich im Mai folgt, wird zwei Jahre lang ausgesetzt. Danach soll der Bonus bis 2031 stufenweise wieder auf das alte Niveau angehoben werden.

Das Wolfsburger Stammwerk ist mit rund 60.000 Mitarbeiter der mit Abstand größte Standort des Konzerns. Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Mitarbeiter montieren in Wolfsburg den VW Tayron. (Archivbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Im vergangenen Jahr verließen laut Betriebsrat 523.111 Fahrzeuge das Stammwerk. (Archivbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Erstmals seit 2019 wurden damit wieder mehr als 500.000 Autos in Wolfsburg gebaut. (Archivbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa