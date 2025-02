Der BYD Atto 2 ist ein Hoffnungsträger mit Ladehemmung

BYD wagt sich ins dichteste Getümmel: Nachdem die Chinesen mit ihren Elektroautos bislang vor allem in der Oberklasse ihr Glück versucht haben oder bei den Kleinwagen, treten sie jetzt mit einem kompakten SUV im wichtigsten Segment des Markes an: Atto 2 heißt der Hoffnungsträger, der Mitte März für Preise ganz knapp unter 30.000 Euro gegen Modelle wie den Skoda Elroq, den Opel Mokka oder gar den VW ID.3 antreten will.

Europäische Verlockung aus Fernost

Auf den ersten Blick ist das ein verlockendes Angebot. Denn abgesehen von seinem eigenwilligen Namen ist der Atto 2 ein gefälliges Auto in einem gängigen Format: Er sieht nicht verspielt aus, sondern seriös, hat einem schnittigen Bug und ein aufrechtes Heck und gibt sich mit markanten Schwellerleisten an der Flanke einen rustikalen Anstrich.

Und vor allem passt er mit 4,31 Metern perfekt in die Kompaktklasse und hat annähernd die gleiche Länge wie etwa ein VW Golf.

Mehr Platz als der Platzhirsch

Nur, dass er natürlich mehr Platz bietet: Bei 2,62 Metern Radstand und einer topfebenen Skateboard-Plattform sitzen Erwachsene auch im Fond noch bequem, und der Kofferraum ist mit 400 bis 1.340 Litern absolut familientauglich. Fehlt eigentlich nur der Frunk unter der Bughaube, den die Entwickler womöglich irgendwo auf dem Weg zur Serie vergessen haben, aber möglichst bald nachreichen wollen.

Knöpfe und Tasten ergänzen den Touchscreen

Dazu haben sich die Chinesen auch im Interieur stark am europäischen Geschmack orientiert: Das gilt für die nüchterne, aber im gegebenen Kostenrahmen erfreulich vornehme Materialauswahl.

Und das gilt vor allem für die Bedienung: Es gibt wieder echte Tasten im Lenkrad, die Spiegel verstellt man mit einem Knopf, und auch auf dem Mitteltunnel findet man tatsächlich ein paar Taster - selbst einen Schaltknauf haben sie dort aufgepflanzt, auch wenn man mit dem nur zwischen vorwärts und rückwärts wählt.

Ein bisschen Spaß muss sein

So ganz können die Macher ihre digitalen Ambitionen freilich trotzdem nicht verhehlen. Zum animierten Cockpit gibt es deshalb wie immer bei BYD auch den drehbaren XXL-Bildschirm vor der Mittelkonsole. Irgendwo in den Tiefen des Menüs findet sich eine Karaoke-App.

Und wie fast alle Chinesen hat auch BYD die - grundsätzlich erfreulich vielen - Assistenz- und Sicherheitssysteme vergleichsweise sensibel und nervös ausgelegt. Von den Parksensoren mit 360-Grad-Kamera-Übertragung beim Rangieren ganz zu schweigen. Deshalb bimmelt es bisweilen im Atto 2 wie in einer Spielothek bei Hochbetrieb.

Eine elektrische Enttäuschung

Der Atto 2 verliert allerdings viel von seinem Glanz, wenn man auf die technischen Daten schaut. 133 kW/177 PS, ein Sprintwert von 7,9 Sekunden von 0 auf 100 km/h und maximal Tempo 160 sind zwar völlig in Ordnung für diese Klasse. Da sind selbst viele Verbrenner nicht besser. Und das Fahrverhalten ist mit einem komfortbetonten Fahrwerk und einer relativ leichtgängigen Lenkung tadellos familienfreundlich.

Doch der Akku fasst gerade mal 45 kWh und ist nach 312 Normkilometern leer. Im Alltag dürften daraus eher 250 werden. Und als wäre das nicht schon Einschränkung genug, bummelt der Atto 2 an der Ladesäule gewaltig: Bei maximal 65 kW Leistung an der DC-Buchse braucht man ganz schön viel Sitzfleisch – oder fährt gleich an die hoffentlich heimische Wallbox, wo BYD mit 11 kW AC-Ladeleistung wieder im Mittelfeld liegt.

Mit verfehltem Klassenziel in die Relegation

Durchschnittlicher Preis, aber unterdurchschnittlicher Akku – so katapultieren sich die Chinesen aus dem Konkurrenzumfeld und fahren eher gegen elektrische Einstiegsmodelle wie den Citroën eC3 Aircross, den Opel Frontera oder bald den Renault R4 – nur dass die alle zum Teil sogar deutlich weniger kosten und trotzdem durch die Bank weg schneller laden.

Deshalb geht BYD in die Relegation und hat für den Herbst bereits eine zweite Batterie fürs Top-Modell angekündigt, die für etwa 400 Kilometer sorgen und schneller laden soll, dann aber auch noch einmal mehr kosten wird.

Fazit: Nicht jeder China-Kracher ist ein Knaller

Zwar hat BYD weltweit einen beeindruckenden Aufstieg hingelegt und mittlerweile auch viele spannende Stromer nach Deutschland gebracht. Doch just bei ihrem bislang vielleicht wichtigsten Modell patzen die Chinesen ausgerechnet bei ihren Kernkompetenzen. Denn sie bestücken ein rundherum überdurchschnittliches Auto mit einem nicht mal mittelmäßigen Akku.

Ja, sie wollen bald eine bessere Batterie einbauen, und wenn sie ab 2026 in Europa produzieren, fallen die Zölle und mit ihnen die Preise. Doch bis dahin ist der Atto 2 der beste Beweis dafür, dass nicht jeder mit so viel Vorschusslorbeeren bedachte China-Kracher ein Knaller ist – sondern manche eine ganz schön lange Lunte haben.

Datenblatt: BYD Atto 2

Icon Vergrößern Kräftige Erscheinung: Mit Details wie etwa den Schwellerleisten an der Flanke probt der Atto 2 den robusten Auftritt. Foto: BYD/dpa-tmn Icon Schließen Schließen Kräftige Erscheinung: Mit Details wie etwa den Schwellerleisten an der Flanke probt der Atto 2 den robusten Auftritt. Foto: BYD/dpa-tmn

Icon Vergrößern Gut auf Zug kommen: Sprintwerte von null auf Tempo 100 (7,9 s) und die Spitze (160 km/h) gehen völlig in Ordnung. Foto: BYD/dpa-tmn Icon Schließen Schließen Gut auf Zug kommen: Sprintwerte von null auf Tempo 100 (7,9 s) und die Spitze (160 km/h) gehen völlig in Ordnung. Foto: BYD/dpa-tmn

Icon Vergrößern Gutes Design - check! Geschmackvolles Interieur - check! Die Kritikpunkte des Testers betreffen eher andere Punkte. Foto: BYD/dpa-tmn Icon Schließen Schließen Gutes Design - check! Geschmackvolles Interieur - check! Die Kritikpunkte des Testers betreffen eher andere Punkte. Foto: BYD/dpa-tmn

Icon Vergrößern Aufgeräumte Gestaltung und gute Materialauswahl - zu nüchtern? Kein Problem, irgendwo im Menü versteckt sich auch eine Karaoke-App. Foto: BYD/dpa-tmn Icon Schließen Schließen Aufgeräumte Gestaltung und gute Materialauswahl - zu nüchtern? Kein Problem, irgendwo im Menü versteckt sich auch eine Karaoke-App. Foto: BYD/dpa-tmn

Icon Vergrößern Auf zu unendlichen Weiten? Nicht ganz, denn leider endete der Vorstoß in bekannte oder unbekannte Gefilde bereits nach rund 312 Normkilometern. Foto: BYD/dpa-tmn Icon Schließen Schließen Auf zu unendlichen Weiten? Nicht ganz, denn leider endete der Vorstoß in bekannte oder unbekannte Gefilde bereits nach rund 312 Normkilometern. Foto: BYD/dpa-tmn