Sport1-Moderatorin verkündet Schwangerschaft im «Doppelpass»

Die Sport1-Moderatorin Ruth Hofmann ist schwanger. Das verriet die 38-Jährige gleich zu Beginn des Fußball-Talks «Doppelpass», nachdem Moderator Florian König bei seiner Überleitung an Hofmann eine Überraschung angekündigt hatte. «Ich habe auch noch jemanden mitgebracht, einen ganz speziellen Gast, wenn man so will», sagte Hofmann. «Der braucht keinen Extraplatz bei euch in der Runde. Der ist bei mir hier ganz gut aufgehoben. Ich bin schwanger und bekomme Verstärkung.»

Für diese Nachricht erhielt die Co-Moderatorin Applaus vom Publikum und den Studiogästen. König sagte, dass bei einem Kind, das schon im Mutterbauch mit dem «Doppelpass» sozialisiert werde, bestimmt Fußballbegeisterung dabei sein werde.

Eine Baby-Pause steht für Hofmann, die seit 2016 bei Sport1 tätig ist, aber noch nicht an. Sie erklärte, noch bis zum Ende der Saison zu arbeiten. «Und die Sommerpause ist für mich dann schön verplant.»