Obdachloser sorgt für Alarm in Bankfiliale

Ein obdachloser Mann hat in Bad Orb (Main-Kinzig-Kreis) einen Polizeieinsatz in einer Bankfiliale ausgelöst, als er nach dem Verriegeln der Banktür im Vorraum eingeschlossen war. Wie die Polizei mitteilte, hatten mehrere Zeugen in der Nacht zu Freitag einen Alarm der Bank gemeldet und von einer vernebelten Filiale berichtet, in der eine Person gegen eine verschlossene Tür eintrete. Die Beamten gingen zunächst von einem möglichen Überfall auf einen Geldautomaten aus.

Vor Ort stellte sich jedoch schnell heraus, dass der 25-Jährige lediglich in der Bank übernachten wollte. Als die Tür gegen Mitternacht automatisch verriegelte, konnte er nicht mehr heraus und versuchte, sich durch Treten gegen die Tür zu befreien. Dabei wurde die Schiebetür beschädigt und der Alarm ausgelöst, hieß es.

Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung. Die restliche Nacht verbrachte er an einem Notschlafplatz.