Was sind serielle Sanierungen? Pilotprojekt vorgestellt

Für eine schnellere energetische Modernisierung von bestehenden Wohngebäuden setzt das Land Hessen auf serielle Sanierungen. Dabei werden industriell vorgefertigte Fassadenelemente inklusive Gebäudetechnik per Kran an den Häusern montiert. Am Dienstag (10.30 Uhr) will sich die Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium, Ines Fröhlich, in Wiesbaden über eines der Pilotprojekte informieren.

Mit dem stark strukturierten Bauverfahren könne ein Gebäude in nur wenigen Wochen grundlegend saniert werden, erläuterte das Ministerium. Laut Landesenergieagentur bietet die serielle Sanierung eine mögliche Lösung, wie die Sanierungsquote in Hessen erhöht werden kann - angesichts des Fachkräftemangels auf Baustellen und Ressourcenknappheit.