S-Bahn-Strecke ab Frankfurt-Mühlberg wochenlang gesperrt

Wegen Bauarbeiten auf der S-Bahn-Strecke zwischen Frankfurt-Mühlberg und Offenbach-Ost müssen sich Fahrgäste ab Ende April bis Ende Oktober auf Einschränkungen einstellen. In den Sommer- und Herbstferien soll die Strecke komplett gesperrt werden, um an den Stationen zu arbeiten, wie die Deutsche Bahn mitteilt. Ab dem 28. April würden Schienen, Weichen und die Tunnelnotbeleuchtung ausgetauscht, dies bringt Sperrungen nachts und am Wochenende mit sich.

In den Schulferien zwischen 4. Juli und 18. August sowie vom 2. und 20. Oktober erforderten Arbeiten an den unterirdischen Stationen Frankfurt-Mühlberg, Offenbach-Kaiserlei, Offenbach-Ledermuseum und Offenbach-Marktplatz eine Streckensperrung. Ziel ist unter anderem ein besserer Brandschutz. Sperrungen sind auch nachts sowie an den Wochenenden zwischen 9. Mai und Ende Juni geplant, um an der Strecke zu arbeiten.

Ersatzbusse auf vier Linien

Fahrgäste könnten in diesen Zeiten Regionalzüge, Straßenbahnen und Busse nutzen. Ab Offenbach-Ost und Offenbach-Hauptbahnhof fahren Ersatzbusse auf vier Linien, sowohl in die Frankfurter Innenstadt als auch zum Flughafen.

Für die vier S-Bahnen-Linien, die durch den Offenbacher City-Tunnel fahren, gelten während der Sperrungen umfangreiche Änderungen. Die S1 fährt zwischen Wiesbaden Hauptbahnhof und Frankfurt-Süd sowie zwischen Offenbach Hauptbahnhof und Rödermark-Ober Roden. Die S2 fährt zwischen Niedernhausen und Frankfurt Hauptbahnhof sowie Offenbach-Ost und Dietzenbach.

Die S8 fährt von Wiesbaden bis Hanau und wird dabei über Frankfurt-Süd und Offenbach Hauptbahnhof umgeleitet. Die S9 fährt nur von Wiesbaden nach Frankfurt Hauptbahnhof.

Zusätzliche Einschränkungen Richtung Hanau gibt es in zwei Nächten sowie durchgängig vom 30. April bis 5. Mai. Die S-Bahnen S3 bis S7 sind von den Bauarbeiten nicht betroffen.

Konsequenzen aus letzter Sperrung

Die Deutsche Bahn bündele mehrere komplexe Projekte, um die Auswirkungen auf die Fahrgäste so gering wie möglich zu halten, erklärte das Unternehmen. Es seien Zeiten gewählt worden, zu denen weniger Pendlerinnen und Pendler sowie Schülerinnen und Schüler unterwegs seien. Die Bahn habe zudem Konsequenzen aus der vorangegangenen Sperrung des Offenbacher Tunnels im Jahr 2023 gezogen, so sollen die Ersatzhaltestellen leichter auffindbar sein.

Zur Information sollen Aushänge und Schilder angebracht werden, die Änderungen sollen auch in die digitale Auskunft aufgenommen werden. Knapp 180 Millionen Euro würden insgesamt in die Strecke investiert.