Weltkriegsbombe in Mercedes-Werk entdeckt und entschärft

Auf dem Gelände des Werks von Mercedes-Benz in Sindelfingen ist eine Weltkriegsbombe gefunden worden. Bei Erdarbeiten wurde das Kampfmittel entdeckt, wie die Stadt Sindelfingen am Abend mitteilte. Die Bombe sei am Abend in enger Abstimmung mit dem Werk, den zuständigen Behörden und den Experten des Kampfmittelräumdienstes erfolgreich entschärft worden.

Man habe die Bombe auf der Baustelle auf dem Gelände entdeckt, sagte ein Sprecher vor der Entschärfung. Er sprach davon, dass man für die Entschärfung Teile der Produktion stilllegen würde.

Im Werk in Sindelfingen arbeiten nach Unternehmensangaben 21.500 Beschäftigte, dort werden Modelle der Ober- und Luxusklasse gefertigt, unter anderem die S-Klasse, S-Klasse Maybach sowie der vollelektrische EQS.