Falsche Online-Rechnungen: Zwei Männer in U-Haft

Wegen mutmaßlichen Millionenbetrugs mit manipulierten E-Mails sind zwei Männer im Alter von 24 und 30 Jahren in Untersuchungshaft gekommen. Sie sollen mehrere Firmen im In- und Ausland um rund 1,5 Millionen Euro erleichtert haben, wie die Polizei mitteilte. Es seien betrügerische E-Mails mit gefälschten Rechnungen verschickt worden. Es kam zu Durchsuchungen von Wohnungen bei sechs Verdächtigen im Alter zwischen 23 und 41 Jahren in Stuttgart, Göppingen und Löchgau. Dabei wurden unter anderem Computer und Mobiltelefone beschlagnahmt. Die elektronischen Beweismittel müssten nun ausgewertet werden, hieß es weiter.

Millionenschaden Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Millionenbetrug Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis