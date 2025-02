Zahl der Schulentlassenen ohne Abschluss ist stark gesunken

Im Sommer 2024 haben fast nur noch halb so viele Schüler allgemeinbildende Schulen in Hessen ohne Abschluss verlassen als 20 Jahre zuvor. Ihre Zahl sank von 3.000 auf 1.600, wie das Statistische Landesamt in Wiesbaden mitteilte. Damit fiel ihr Anteil an allen Entlassenen aus allgemeinbildenden Schulen von 5,2 auf 2,8 Prozent.

Die Hauptschule verlor derweil an Bedeutung. Während sich 2004 noch 15.300 Mädchen und Jungen mit einem Hauptschulabschluss von ihrer Schule verabschiedet hatten, waren es 2024 nur noch 9.300. Die Zahl der Schulentlassenen mit Realschulabschluss in Hessen stieg währenddessen von 21.300 auf 26.000. Bei den Abiturientinnen und Abiturienten gab es laut den Statistikern einen Zuwachs von 16.200 auf 18.700.

Zahl der Schulentlassenen gestiegen

Insgesamt beendeten im vergangenen Sommer 57.700 Schülerinnen und Schüler ihre Zeit an einer allgemeinbildenden Schule im Land. Das waren vier Prozent oder 2.200 mehr als im Sommer 2023.