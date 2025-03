100.000 Euro Schaden bei Brand - Wohnhaus unbewohnbar

Rund 100.000 Euro Schaden sind bei einem Brand in einem Wohnhaus in Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) entstanden. Das Gebäude sei durch das Feuer am Samstag stark verrußt und nicht mehr bewohnbar, teilte die Polizei mit. Die sieben Bewohner sind den Angaben zufolge vorübergehend in einer Notunterkunft untergebracht worden.

Laut Polizei wurde durch das Feuer niemand verletzt. Der Hauseigentümer habe die Flammen bemerkt und alle Bewohner hätten sich rechtzeitig in Sicherheit gebracht. Ersten Ermittlungen zufolge brach das Feuer im Keller des Hauses aus. Die Polizei geht von einem technischen Defekt aus.