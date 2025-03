Flammen in Wohnhaus - 200.000 Euro Schaden

Durch Flammen in einem Wohnhaus in Lorch (Rheingau-Taunus-Kreis) ist nach ersten Erkenntnissen ein Schaden von rund 200.000 Euro entstanden. Das Feuer sei im Keller ausgebrochen und habe sich dann schnell auf das komplette Haus ausgebreitet, teilte die Polizei mit. Die beiden Bewohner konnten das Haus am frühen Samstagnachmittag noch selbstständig verlassen und wurden leicht verletzt. Das Haus war zunächst nicht mehr bewohnbar. Die Polizei ermittelt jetzt zur Brandursache.

