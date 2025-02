Bei einem Brand in Schotten (Vogelsbergkreis) ist Mittwochnacht eine Frau gestorben. Wie die Polizei mitteilte, fing ein Einfamilienhaus aus zunächst unbekannten Gründen Feuer. Nähere Angaben darüber, wie die 55-jährige Bewohnerin zu Tode kam, machte sie zunächst nicht. Die Löscharbeiten dauerten bis in den frühen Mittwochmorgen an.

