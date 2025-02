Fünf Verletzte nach Feuer in Frankfurter Altersheim

Bei einem Brand in einer Seniorenwohnanlage in Frankfurt am Main sind fünf Menschen verletzt worden. Der Feuerwehr zufolge war am Sonntagabend zunächst auf dem Balkon einer Wohnung Feuer ausgebrochen. Der Rauch stieg aber auch in andere Teile der Anlage.

Die Einsatzkräfte retteten mehrere Menschen aus dem verrauchten Gebäude, darunter auch körperlich eingeschränkte Menschen, die etwa auf Rollstühle angewiesen sind. Einer der Verletzten wurde ins Krankenhaus gebracht.

Mehrere Wohnungen waren nach den Löscharbeiten zunächst nicht wieder bewohnbar. Die Brandursache blieb vorerst ungeklärt.