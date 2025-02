Zwei Verletzte bei Garagenbrand

Bei einem Garagenbrand in Zierenberg ist ein 57-Jähriger schwer verletzt worden. Zudem hat ein Feuerwehrmann bei dem Löscheinsatz im Landkreis Kassel eine Rauchgasvergiftung erlitten, wie die Polizei mitteilte. Den Schaden schätzten die Ermittler auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag.

Zuvor war die Feuerwehr am späten Abend wegen des Brandes alarmiert worden. Bei Eintreffen der angerückten Einsatzkräfte brannte die mittlere von drei Garagen bereits vollständig. Auch ein Auto vor der Garage wurde demnach beschädigt. Den 57-jährigen Mieter der Garage trafen die Einsatzkräfte mit schweren Brandverletzungen vor der Garage an. Er wurde in eine Spezialklinik gebracht. Der verletzte Feuerwehrmann kam ebenfalls in ein Krankenhaus. Zur Brandursache wird noch ermittelt.