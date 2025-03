In einem Mehrfamilienhaus in Öhringen (Hohenlohekreis) ist in der Nacht ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilte, wird der Schaden mit rund 700.000 Euro beziffert. Mehrere Bewohner mussten demnach das Haus verlassen. Verletzt wurde den Angaben nach niemand.

