Mehrere Brände in Wohngebiet - Polizei sucht Täter

Weil es innerhalb von drei Tagen gleich mehrmals in einem Wohngebiet in Aidlingen im Kreis Böblingen gebrannt hat, ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung.

Zuerst brannte dort am Donnerstag ein Baum auf einem Grundstück, wie die Polizei mitteilte. Anwohner löschten den Brand noch vor Eintreffen der Feuerwehr. Kurz darauf wurde laut Polizeiangaben ein brennender Gegenstand vor einer Wohnungstür abgelegt, in der gleichen Straße wurde dann in der Nacht zum Freitag ein brennender Gegenstand in einen Briefkasten geworfen. Schließlich seien in der Nacht zum Samstag in einer anderen Straße in dem gleichen Wohngebiet erneut brennende Gegenstände in einen Briefkasten geworfen worden.

Die Anwohner blieben laut Polizei bei allen Bränden unverletzt. Der Schaden soll sich auf mehrere Tausend Euro belaufen. Die Polizei geht davon aus, dass alle Taten auf das Konto derselben Täter gehen - ob es sich dabei um einen Einzeltäter oder eine Gruppe handele, sei noch unklar.