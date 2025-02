Bäckerei-Verkäufer schlägt seinem Kollegen ins Gesicht

Keilerei vor dem Brotregal: Zwei Bäckerei-Verkäufer in Heidelberg sind wegen falsch aufgeschnittener Brötchen so sehr aneinandergeraten, dass der Vorfall in Faustschlägen endete. Ein 33-Jähriger habe mehrere Brötchen für eine Kundin aufschneiden wollen, sagte eine Polizeisprecherin. Ein 35-jähriger Kollege habe dies beobachtet und sei mit der Arbeit nicht zufrieden gewesen. Deshalb habe er dem 33-Jährigen das Messer aus der Hand genommen und die Bestellung selbst übernommen.

Anschließend kam es zum Streit - und der eskalierte. Der 35-Jährige packte den 33-Jährigen am Hals und schlug ihm mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Der 33-Jährige habe nach ersten Erkenntnissen nicht zurückgeschlagen. Ein Zeuge habe die beiden voneinander trennen können. Der jüngere Kollege erlitt leichte Verletzungen am Hals und im Gesicht. Der 35-Jährige muss sich nach dem Vorfall vom Donnerstag wegen Körperverletzung verantworten.