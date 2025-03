Sportliche Großereignisse treiben Geschäft von Satis&Fy an

Der Veranstaltungsdienstleister Satis&Fy hat im vergangenen Jahr vor allem von sportlichen Großereignissen profitiert. Der Umsatz der Gruppe ist im Vergleich zum Vorjahr um 18 Prozent auf 160 Millionen Euro gestiegen, wie das Unternehmen in Karben bei Frankfurt mitteilt. Dazu waren mehr als 3.500 Produktionen notwendig.

Bei der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland haben die Hessen in allen zehn Stadien die Lounges technisch ausgestattet, während sie bei Olympia in Paris für den langjährigen Kunden Nike Veranstaltungen organisiert haben. Als Technikpartner begleiteten sie Konzerte und Tourneen von Künstlern wie Peter Maffay, Cro oder Luciano. Vor der eigenen Haustür war das Unternehmen an der Wiederbelebung der früheren Kaufhof-Filiale zum Stadthof Hanau beteiligt.