Bietigheim bindet Handball-Talent Krügele

Handball-Bundesligist SG BBM Bietigheim hat den zum Saisonende auslaufenden Vertrag mit Jugendnationalspieler Paul Krügele verlängert. Die neue Vereinbarung laufe bis Sommer 2027, teilte der abstiegsbedrohte Tabellen-16. mit. In der kommenden Saison werde der 19 Jahre alte Außenspieler jedoch an den aktuellen Drittligisten HC Oppenweiler/Backnang ausgeliehen. Von der Saison 2026/2027 an soll Krügele dann fest zum Bietigheimer Bundesliga-Kader gehören.

