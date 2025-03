Eintracht-Trio verletzt - Zwölf Profis unterwegs

Hugo Larsson und Ellyes Skhiri vom Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt haben ihre geplanten Reisen zu ihren Nationalmannschaften abgesagt. Der Schwede Larsson laboriert seit dem Bundesligaspiel am vergangenen Sonntag beim VfL Bochum (3:1) an Adduktorenproblemen. Skhiri erlitt in der Begegnung eine Kniestauchung und steht damit der tunesischen Auswahl nicht zur Verfügung, wie die Hessen mitteilten.

Vier Eintracht-Spieler treten mit ihren Teams in der K.-o.-Phase der Nations League an: Rasmus Kristensen (Dänemark), Michy Batshuayi und Arthur Theate (beide Belgien) sowie Can Uzun (Türkei). Farès Chaibi kämpft mit Algerien in der WM-Qualifikation um Punkte. Aurèle Amenda bestreitet mit der Schweiz ein Testspiel.

Zudem sind fünf Profis für ihre U21-Nationalmannschaften im Einsatz. Der Franzose Hugo Ekitiké startet ebenso in die Vorbereitung auf die EM wie der Däne Oscar Højlund und die Deutschen Nathaniel Brown, Nnamdi Collins und Ansgar Knauff. Der DFB-Nachwuchs trifft am 25. März in Darmstadt auf Spanien. Jungprofi Noah Fenyö ist bei Ungarns U19.

Auch Wahi verletzt

Für die Hessen geht der Kampf um einen Champions-League-Platz in der Fußball-Bundesliga am 29. März weiter. Dann empfängt der Tabellenvierte den VfB Stuttgart. Ob Larsson und Skhiri dann wieder zur Verfügung stehen, ist offen. Das gilt auch für Winter-Neuzugang Elye Wahi, der wegen einer Knieverletzung länger auszufallen droht.