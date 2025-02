Tausende machen mit bei Klimastreik in Hessen

Tausende Menschen haben sich hessenweit an einem Aufruf zum Klimastreik der Organisation Fridays for Future beteiligt. Allein in Frankfurt sprachen die Veranstalter von 3.000 Teilnehmern. Die Polizei schätzte die Zahl dagegen auf rund 830. Nach einer Auftaktkundgebung an der Alten Oper zogen die Demonstranten und Demonstrantinnen durch die Innenstadt. Auch in zahlreichen weiteren Städten waren Aktionen angekündigt, darunter Wiesbaden, Fulda, Marburg und Kassel.

Die Demonstrierenden traten kurz vor der Bundestagswahl am 23. Februar für eine Klimaneutralität bis 2035 sowie weitere Forderungen zum Klimaschutz ein. In einer Zeit, in der «Parteien nur noch von Bürgergeldkürzungen und Abschiebungen sprechen, müssen wir laut sein und endlich wieder Klimaschutz auf die Agenda setzen», hieß es im Demo-Aufruf.

Bundesweite Klimastreiks in über 150 Orten

Auch in vielen anderen deutschen Städten nahmen Tausende am sogenannten Klimastreik teil. Fridays for Future berichtete von Aktionen in mehr als 150 Orten. In Berlin demonstrierten nach Angaben der Veranstalter rund 10.000 Menschen, in Hamburg rund 7.500 Menschen.