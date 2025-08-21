«Kanu des Manitu» knackt schon Millionenmarke

«Das Kanu des Manitu» von Michael Bully Herbig hat eine Woche nach dem Kinostart schon die Millionenmarke geknackt. Der millionste Besucher sei in Leipzig begrüßt worden, teilte die Constantin Film in München mit. Allein in den ersten vier Tagen wurden 800.000 Tickets verkauft.

Komische Wildwest-Wirren

Der Film ist die Fortsetzung des Überraschungserfolgs «Der Schuh des Manitu» von 2001, den in den ersten vier Tagen noch mehr Menschen ansahen - und zwar rund 950.000, wie die Nachrichtenagentur dpa damals schrieb.

In «Das Kanu des Manitu» feiern Abahachi (Michael Herbig) und Ranger (Christian Tramitz) ein Vierteljahrhundert Blutsbrüderschaft. Und sie geraten erneut in jede Menge Wildwest-Wirren und müssen ein sagenumwobenes Kanu finden, dem magische Kräfte nachgesagt werden.

Auch Abachis Zwillingsbruder Winnetouch, Sky du Mont als Schurke Santa Maria und Rick Kavanian als Dimitri sind wieder dabei.