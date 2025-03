Lehrerinnen aus Hessen bei Bundeswettbewerb ausgezeichnet

Fünf Pädagoginnen aus Hessen sind mit dem Deutschen Lehrkräftepreis ausgezeichnet worden. In der Kategorie «Ausgezeichnete Lehrkräfte» bekamen Englisch- und Französischlehrerin Jasmin Khader von der Liebigschule in Frankfurt, Deutsch- und Politiklehrerin Melanie Müller-Schlaudt von der Tilemannschule Limburg sowie Monika Katharina Ried-Broschwitz, Lehrerin für Deutsch und Gesellschaftslehre an der Helene-Lange-Schule Wiesbaden, als drei von zehn Preisträgerinnen und Preisträgern die Auszeichnung.

Im Wettbewerb um den innovativsten Unterricht wurden Bettina Mähler und Ekaterina Leo vom Grimmelshausen Gymnasium Gelnhausen mit dem Sonderpreis «Kulturelle Bildung» der PwC-Stiftung geehrt.

Der Lehrkräftepreis wird vom Deutschen Philologenverband und der Heraeus Bildungsstiftung verliehen. Zehn Lehrkräfte, drei Schulleitungen und fünf Lehrkräfteteams aus sieben Bundesländern sowie einer Deutschen Auslandsschule wurden in den Kategorien «Ausgezeichnete Lehrkräfte», «Unterricht innovativ» und «Vorbildliche Schulleitung» geehrt.