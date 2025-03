Schneefall am Wochenende - Temperaturen bis acht Grad

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Stuttgart rechnet am Wochenende mit glatten Straßen in der Nacht. Betroffen seien höher gelegene Regionen des Schwarzwaldes und der Schwäbischen Alb, sagte eine DWD-Sprecherin. Bis zum Sonntag würde es vereinzelt zu Schneefällen kommen. Der Schnee würde schmelzen und anschließend bei Minusgraden wieder gefrieren. So könne es zu glatten Fahrbahnen kommen. Von geringem Schneefall betroffen war am Donnerstag auch das Allgäu.

Die Tageshöchstwerte liegen am Wochenende bei acht Grad in den niederen Regionen Baden-Württembergs. In den höheren Lagen werden Temperaturen um die zwei Grad erwartet. Im Verlauf der nächsten Wochen sollen die Temperaturen im ganzen Bundesland wieder ins Zweistellige steigen. Es wird heiteres Wetter erwartet.