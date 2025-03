DHB-Team unterliegt Frankreich Niederlage als Mutmacher: Handballerinnen mit Moral und Biss

Deutschlands Handball-Frauen schnuppern am Sieg gegen Frankreich, stehen am Ende aber wie so oft mit leeren Händen da. Schon in einem Monat wartet auf dem Weg zur Heim-WM der nächste Top-Gegner.