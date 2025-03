Vermeintlicher Handwerker montiert vier Meter langes Tor ab

Ein Mann hat sich als Handwerker ausgegeben und ein vier Meter langes Eingangstor zu einem Grundstück in Bad Säckingen (Landkreis Waldshut) abmontiert. Er habe das Tor am Donnerstag ohne Auftrag abgeflext und in einen roten Lieferwagen geladen, teilte die Polizei mit.

Ob die Bewohner währenddessen zu Hause waren, konnte der Sprecher nicht sagen. Das Tor habe aus braunen Holzlatten bestanden, die von einem Rahmen aus Metall zusammengehalten wurden.

Die Polizei vermutet, dass das Tor wegen des Metalls gestohlen wurde. Es gebe immer wieder Phasen, in denen es häufiger Metalldiebstähle gebe. Die Polizei sucht Zeugen.