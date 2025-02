Fahrerflucht mit «Trost-Sonne» auf hinterlassenem Zettel

Ein besonders dreister Fall von Fahrerflucht in Herdecke im Ruhrgebiet: Ein Unbekannter hat ein Auto angefahren und dem Eigentümer einen Zettel hinterlassen - zum Trost mit einer Sonne verziert, aber ohne seine Kontaktdaten und nur zum Schein. Jetzt sucht die Polizei des Ennepe-Ruhr-Kreises nach Zeugen der Unfallflucht, wie sie am Mittwoch mitteilte.

«Ich muss Ihnen leider mitteilen, dass ich soeben gegen Ihr Auto gefahren bin», heißt es auf dem von der Polizei veröffentlichten Blatt Papier. «Ein Passant hat mich dabei beobachtet, also tue ich jetzt so, als würde ich meine Kontaktdaten aufschreiben.» Der Unbekannte schließt mit den Worten «Damit Sie sich besser fühlen, habe ich Ihnen eine Sonne gemalt» sowie entsprechender Zeichnung. Die Polizei sucht vor allem den in der Mitteilung erwähnten Passanten.