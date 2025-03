Spargel für «jeden Geldbeutel» - Erster Verkauf

Die Saison steht vor der Tür: Am Wochenende hat in manchen Hofläden in Südhessen bereits der Verkauf des ersten Spargels begonnen. «Wir stehen in den Startlöchern für eine Bombensaison», sagte die neue Vorsitzende des Arbeitskreises Spargel Südhessen, Chantal Wendel, auf ihrem Hof im südhessischen Zwingenberg.

Die Kosten für das Edelgemüse sollen auch in diesem Jahr nicht steigen. «Wir werden mit 15 Euro plus, minus starten», sagte Wendel über den Kilopreis. Spargel sei kein Luxusgut. Man müsse sich ja nicht auf die Premiumklasse konzentrieren. Das Gemüse sei nicht in Frische und Qualität unterschiedlich, sondern nur von der Optik. «Es ist für jeden Geldbeutel was dabei.»