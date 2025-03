Einsatz in Biebesheim Feuerwehr löscht Brand auf südhessischem Recyclinghof

Wegen eines Brandes auf einem Recyclinghof war die Feuerwehr am Donnerstagabend in Biebesheim in Einsatz. Anwohnerinnen und Anwohner sollten zwischenzeitlich Fenster und Türen geschlossen halten.