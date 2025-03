2:1 gegen Frankfurt: Straubing legt in den Pre-Playoffs vor

Den Straubing Tigers fehlt im Duell mit den Löwen Frankfurt noch ein Sieg zum Einzug ins Playoff-Viertelfinale der Deutschen Eishockey Liga. Im ersten von drei möglichen Begegnungen der Pre-Playoffs gewannen die Niederbayern gegen die Hessen mit 2:1 (1:1, 1:0, 0:0). Sollte Straubing auch das zweite Spiel am Dienstag (19.00 Uhr/Magenta Sport) in Frankfurt gewinnen, stehen die Tigers in der Runde der besten acht Teams. Im Falle eines Löwen-Erfolgs fällt die Entscheidung erst am Donnerstag (19.00 Uhr/Magenta Sport) in Straubing.

Frankfurts Kapitän Reid McNeill brachte die Gäste nach sieben Minuten in Führung. Josh Melnick glich knapp zwei Minuten später zum 1:1 aus. Nationalspieler Joshua Samanski traf im zweiten Durchgang zur ersten Straubinger Führung (33.) und sorgte dadurch für ersten Sieg in der ersten Playoff-Runde. Erst ab dem Viertelfinale werden vier Erfolge für eine gewonnene Serie benötigt.