Ministerpräsident Rhein: Europa muss Souveränität stärken

Nach Ansicht des hessischen Ministerpräsidenten Boris Rhein braucht Europa nach dem Eklat zwischen den USA und der Ukraine mehr Eigenständigkeit. «Das Geschehen in Washington zeigt einmal mehr, dass Europa seine Souveränität schnellstens stärken muss - vor allem in der Verteidigung, aber auch in der Wirtschaftspolitik», sagte der CDU-Politiker. Zuvor hatte hessenschau.de berichtet.

«Fest steht: Europa und Deutschland stehen an der Seite der Ukraine, auch in unserem eigenen Interesse», sagte Rhein. «Denn wenn der Kriegsverbrecher Putin die Ukraine besiegt, wird es nicht weniger Krieg in Europa geben, sondern mehr.»

US-Präsident Trump hatte dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj im Weißen Haus gedroht, die Ukraine im Kampf gegen Russland im Stich zu lassen, sollte es nicht zu einer Einigung mit Russland kommen. Er überzog den Ukrainer vor laufenden Kameras mit schweren Vorwürfen.