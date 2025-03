Bundesweite Diebstahlserie? Polizei findet 35 Pedelecs

Zwei Männer sollen vermutlich bundesweit etliche Pedelecs gestohlen haben. In einer Wohnung und einer Garage im Landkreis Marburg-Biedenkopf fanden Ermittler Mitte Februar 35 Pedelecs und etliches Zubehör im Wert von über 130.000 Euro, wie die Polizei mitteilte. Erstmals aufgefallen sein soll das Verschwinden mehrerer Räder in einem Fachhandel in Marburg Anfang Februar. Firmenintern sei der Verdacht schnell auf einen 32-jährigen Mitarbeiter gefallen. Er habe mit mindestens einem Komplizen zusammengearbeitet.

Die Polizei erwirkte Durchsuchungsbeschlüsse für die Wohnungen des Verdächtigen und seines mutmaßlichen Komplizen. Wie genau der Komplize ermittelt wurde, präzisierte eine Polizeisprecherin nicht. Bei der Durchsuchung der Wohnung des 32-Jährigen wurde nur ein Handy sichergestellt. Der 32-Jährige wurde vorläufig festgenommen, ist inzwischen aber wieder auf freiem Fuß.

Pedelecs stammen aus Marburg und Nordrhein-Westfalen

In der Wohnung des mutmaßlichen 46-jährigen Komplizen fanden die Beamten den Angaben nach drei Pedelecs und 26 Pedelec-Akkus im Wert von rund 31.000 Euro. Sie entdeckten außerdem Hinweise auf eine angemietete Garage. Der 46-Jährige sei zum Zeitpunkt der Durchsuchung nicht anwesend gewesen. Ob er zwischenzeitlich gefunden und festgenommen wurde, war nicht bekannt.

In der Garage seien die Ermittler dann auf einen größeren Fund gestoßen: 32 weitere, größtenteils neuwertige Pedelecs, zahlreiche Akkus, Aufladegeräte und weites Zubehör. Der Wert soll sich laut Polizei auf etwa 100.000 Euro belaufen.

Inzwischen seien zwölf Pedelecs und etliches Zubehör dem Fachhandel in Marburg zugeordnet und ausgehändigt worden. Zwei der Räder sollen laut Polizeisprecherin aus Nordrhein-Westfalen stammen. Weitere Zuordnungen stehen noch aus.