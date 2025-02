«Teil der Gesellschaft» - Flüchtling darf erstmals wählen

Als Teenager floh Siawash Osmani 2012 allein über mehrere Länder aus Afghanistan nach Deutschland. Sprache lernen, Schule, Ausbildung, nach Jahren harter Arbeit wurde er im vergangenen Jahr eingebürgert und darf bei der Bundestagswahl am 23. Februar erstmals mit 28 Jahren mit über ein Parlament bestimmen.

Neben beruflichem Erfolg bedeute für ihn Integration mehr als Sprache und Regeln. «Ein Teil der Gesellschaft zu werden, das ist für mich Integration», sagte der Geschäftsführer eines Markisenbauers im südhessischen Neu-Isenburg der Deutschen Presse-Agentur.

«Auf jeden Fall ist es ein anderes Gefühl, dieses Gefühl habe ich noch nie gehabt.» Hier könne man sagen, was man mal gerne sagen will, in Afghanistan hätten sie einen gleich mitgenommen. Sehr wichtig seien für ihn die Themen Gerechtigkeit, Umwelt und Wirtschaft. Informiert habe er sich über Nachrichten, in Gesprächen mit Freunden und im Internet.

Afghanistan habe er wegen der großen Unsicherheit verlassen, sagte Osmani. «Ich habe keine Zukunft bei mir gesehen, keine Chance auf Arbeit und Bildung.» Er habe kein Ziel gehabt, er habe sich nur gesagt, komm raus dem Land. Wo ich lande, da lasse er sich überraschen. Den Weg von Afghanistan hierher würde er wieder machen. «Das war in jedem Fall sehr hart.»

Icon Vergrößern Der aus Afghanistan stammende Siawash Osmani darf bei der Bundestagswahl am 23. Februar erstmals mit 28 Jahren mit über ein Parlament bestimmen. Foto: Andreas Arnold/dpa Icon Schließen Schließen Der aus Afghanistan stammende Siawash Osmani darf bei der Bundestagswahl am 23. Februar erstmals mit 28 Jahren mit über ein Parlament bestimmen. Foto: Andreas Arnold/dpa

Icon Vergrößern Der aus Afghanistan stammende Siawash Osmani darf bei der Bundestagswahl am 23. Februar erstmals mit 28 Jahren mit über ein Parlament bestimmen. Foto: Andreas Arnold/dpa Icon Schließen Schließen Der aus Afghanistan stammende Siawash Osmani darf bei der Bundestagswahl am 23. Februar erstmals mit 28 Jahren mit über ein Parlament bestimmen. Foto: Andreas Arnold/dpa

Icon Vergrößern Der aus Afghanistan stammende Siawash Osmani darf bei der Bundestagswahl am 23. Februar erstmals mit 28 Jahren mit über ein Parlament bestimmen. Foto: Andreas Arnold/dpa Icon Schließen Schließen Der aus Afghanistan stammende Siawash Osmani darf bei der Bundestagswahl am 23. Februar erstmals mit 28 Jahren mit über ein Parlament bestimmen. Foto: Andreas Arnold/dpa

Icon Vergrößern Der aus Afghanistan stammende Siawash Osmani darf bei der Bundestagswahl am 23. Februar erstmals mit 28 Jahren mit über ein Parlament bestimmen. Foto: Andreas Arnold/dpa Icon Schließen Schließen Der aus Afghanistan stammende Siawash Osmani darf bei der Bundestagswahl am 23. Februar erstmals mit 28 Jahren mit über ein Parlament bestimmen. Foto: Andreas Arnold/dpa