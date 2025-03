Eintracht in Europa League bei Ajax Amsterdam gefordert

Eintracht Frankfurt strebt im Hinspiel des Achtelfinales in der Europa League bei Ajax Amsterdam eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel eine Woche später vor heimischer Kulisse an. Nach den jüngsten Pleiten gegen Bayern München und Bayer Leverkusen muss sich das Team von Trainer Dino Toppmöller im Gastspiel beim niederländischen Tabellenführer am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL) deutlich steigern, soll die Chance auf das Weiterkommen gewahrt werden.

Abwehrchef Robin Koch steht dem Tabellendritten der Fußball-Bundesliga wegen einer Gehirnerschütterung nicht zur Verfügung. Seinen Part in der Innenverteidigung dürfte der Brasilianer Tuta übernehmen, der zuletzt beim 1:4 gegen Leverkusen wegen einer Gelb-Sperre gefehlt hatte.