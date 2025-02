Personalmangel in Kitas - Kommunen fordern Bürokratieabbau

Angesichts der schwierigen Personallage in den Kitas hat der hessische Städte- und Gemeindebund (HSGB) die Landesregierung aufgefordert, Bürokratie abzubauen. Dem Mangel an Personal müsse mit entschlossenen Korrekturen der Landesgesetze entgegengetreten werden, hieß es. So müsse der Zugang zu den Kita-Berufen erleichtert und Personalstandards flexibler gestaltet werden.

Oft gleichen die bestehenden Regelungen in der kommunalen Praxis einem langwierigen Hindernislauf, wie HSGB-Vizepräsident Matthias Baaß erklärte. «Sehr viel mehr Menschen würden sehr viel schneller den Weg in die hessischen Tagesstätten finden, wenn zahllose Hürden aus dem Weg geräumt würden und man wieder Vertrauen in die handelnden Personen vor Ort hätte.» Kein Träger und keine Kita-Leitung stelle ungeeignetes Personal ein, sagte Baaß, der Bürgermeister der südhessischen Gemeinde Viernheim ist. «Dafür braucht es keine Dreifachprüfung oberer Behörden! Das Drehen bürokratischer Schleifen muss aus unserer Sicht ein Ende haben!»

Unter anderem spricht sich der Gemeindebund dafür aus, dass bei der Anerkennung von Quereinsteigern künftig keine extra Prüfung durch die Jugendämter erforderlich ist. Zudem sollten etwa die Vorgaben für notwendige Aus- und Fortbildungen flexibler gestaltet werden.