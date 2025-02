Tödliche Schüsse in Göppinger Bar - Verdächtiger in Haft

Mehr als vier Monate nach tödlichen Schüssen in einer Bar in Göppingen ist ein mutmaßlicher Täter verhaftet worden. Dem 17 Jahre alten Mann aus dem Großraum Stuttgart wird nach Angaben der Polizei ein Mord und versuchter Mord in zwei Fällen vorgeworfen. «Der aus Syrien stammende Mann lebt bereits seit mehreren Jahren in Deutschland», heißt es in der Pressemitteilung.

In dem Lokal war am 2. Oktober ein 29 Jahre alter Mann durch Schüsse tödlich verletzt worden. Zudem wurden zwei weitere Männer ebenfalls durch Schüsse verletzt. Direkt nach der Tat hatte die Polizei die Sonderkommission «Kurz» eingerichtet. Nach dem Tatverdächtigen wurde unter anderem auch bundesweit mit einem Lichtbild gefahndet. Spezialkräfte nahmen den 17-Jährigen am Mittwoch im Landkreis Ludwigsburg fest.