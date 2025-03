14-Jähriger flüchtet mit Auto vor Polizei und baut Unfall

Ein 14-Jähriger ist mit dem Wagen seiner Mutter vor der Polizei geflüchtet und dabei gegen eine Ampel gefahren. Der Jugendliche und seine 16 Jahre alte Beifahrerin wurden mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Die Polizei nahm den 14-Jährigen vorläufig fest, stellte das Auto und die Handys der Jugendlichen sicher.

Die Beamten waren am frühen Dienstagmorgen in Bad Wimpfen (Kreis Heilbronn) mit Blaulicht eigentlich auf dem Weg zu einem anderen Einsatz. Doch der 14-Jährige bemerkte die Streifen und gab Gas. Bei seiner Flucht fuhr er über eine rote Ampel, gefährdete den Gegenverkehr und fuhr mehr als 160 Kilometer pro Stunde in einer 70er-Zone. Schließlich prallte der Wagen frontal gegen den Ampelmast.

Der 14-Jährige muss nun unter anderem mit einer Anzeige wegen Fahrens ohne Führerschein und verbotenen Kraftfahrzeugrennens rechnen.