Verband: Mehr E-Bikes in Deutschland als gedacht

In Deutschland gibt es wesentlich mehr elektrisch angetriebene Fahrräder als bislang angenommen. Die Akkus und damit das gesamte E-Bike halten nach Einschätzung des Zweirad-Industrieverbands (ZIV) deutlich länger als erwartet und werden entsprechend später verschrottet.

In der Folge ist der Bestand von E-Bikes in Deutschland im vergangenen Jahr auf 15,7 Millionen Stück angewachsen. Das sind gut drei Millionen Räder mehr, als bei der Fortschreibung früherer Prognosen seit dem Jahr 2014 angenommen wurde.

Einschließlich der Fahrräder ohne Motor ist der Bestand in Deutschland damit auf rund 89 Millionen Stück angewachsen. Trotzdem kamen in den vergangenen Jahren jeweils zwischen 4 und 5 Millionen neue Fahrzeuge dazu. Details zu Verkauf und Produktion will der Verband am Mittwoch bekanntgeben.