Murg: Mehr Feiernde hegen K.-o.-Tropfen-Verdacht

Nach dem Abbruch einer Fastnachtsveranstaltung in Murg (Kreis Waldshut) wegen eines mutmaßlichen Einsatzes von K.-o.-Tropfen könnte es noch mehr mögliche Betroffene geben. Wie die Polizei mitteilte, haben sich weitere Menschen gemeldet und von Symptomen berichtet. Die genaue Zahl der mutmaßlich Geschädigten ließ sich nach Angaben eines Sprechers zunächst nicht benennen.

Die Polizei hatte am Samstag die Fastnachtsveranstaltung vorzeitig beendet, nachdem sechs Menschen über typische Symptome von K.-o.-Tropfen geklagt hatten. Dazu gehören plötzliche Benommenheit, Erinnerungslücken und Übelkeit. Sie waren zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht worden. Das Ergebnis der Untersuchungen von Urin und Blut auf Betäubungsmittel stehe noch aus, so der Polizeisprecher.